سيشمل الصحراء المغربية.. كولومبيا تمدد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها بالرباط

هبة بريس

أفادت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، الخميس، بأنه تم إعطاء تعليمات لسفير بلادها الجديد في الرباط، من أجل تمديد الاشراف القنصلي لسفارة كولومبيا بالمملكة المغربية على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء.

وذكر بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات جرت بالرباط ،بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمسؤولة الكولومبية، التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة، أن راميريز أحاطت بوريطة علما “بالتعليمات التي أعطيت للسفير الجديد لكولومبيا بالرباط، من أجل تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارة كولومبيا في المملكة على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء”.

من جهته، أطلع بوريطة نائبة الرئيس و وزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، على آخر التطورات المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء، التي تقدم بها المغرب سنة 2007.

وأضاف البيان المشترك أن راميريز أكدت من جانبها ، وفق ما تم الاقرار بذلك في مختلف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على” الجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية سعيا إلى إيجاد حل سياسي عملي وواقعي ودائم لهذا النزاع، في إطار العملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة”.

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