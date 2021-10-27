وزارة تنفي إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف

هبة بريس _ الرباط

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إصدار أي بلاغ بشأن التوظيف والذي لا يدخل ضمن اختصاصاتها.

وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة أن “أحد الأشخاص عمد إلى استعمال حساب مزور على “فايسبوك” يحمل اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل نشر بلاغ مزيف بشأن التوظيف، والذي يحمل الشعار القديم للوزارة”.

وجاء في البيان أنه “تنويرا منها للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الخصوص والذي لا يدخل ضمن اختصاصاتها”.

ودعت الوزارة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

وذكرت الوزارة بأن روابط الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هي كالتالي :

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار:

https://m.facebook.com/enssuprs

السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار: https://www.facebook.com/AbdellatifMiraoui.PageOfficielle https://www.instagram.com/miraouiofficiel https://twitter.com/MiraouiOfficiel

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