شبيبة التقدم والاشتراكية تطرد 10 من قادتها

2021-10-26 / 6:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أصدر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، قرارات تأديبية في حق 10 أعضاء بالطرد من التنظيم، على خلفية مساندتهم مبادرة “سنواصل الطريق”.

و قرر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية التابعة لحزب التقدم والاشتراكية، إقالة 10 أعضاء من المكتب الوطني،مشيرا إلى أنه لم تعد تربطهم بالمنظمة وجميع هياكلها، أي صلة. ويتعلق الأمر بكل من يوسف بلوق، يونس الحكيم، علي هبان، عبد الحكيم شرف الدين، نبيل عناقي، منية الحكيم، هند بوعطية، يونس آبا تراب، لحسن بلكو، ولمياء الصفى.

وأوضحت الشبيبة، أن سبب هذه الإقالات تعود إلى خرق المعنيين بالأمر للقوانين المنظمة للشبيبة الاشتراكية

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