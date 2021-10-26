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خطة الحكومة لتأهيل قطاع الصحة.. أكثر من 23 مليار درهم وآلاف الوظائف الجديدة

2021-10-26 / 4:53 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

وعدت حكومة أخنوش خلال برنامجها لسنة 2022 بتحقيق مجموعة من المكتسبات للقطاع الصحي و هو ما جسدته في معطيات مشروع قانون المالية الذي صادقت عليها في مجلسها الأخير قبل عرضه على غرفتي البرلمان.

و لهذا الغرض، قررت الحكومة الرفع من ميزانية قطاع الصحة السنة المقبلة، حيث تقرر تخصيص ما يناهز 23.24 مليار درهم كاعتماد سنوي في مشروع قانون المالية المقبل.

و كان الرقم المالي المخصص لقطاع الصحة خلال السنة الجارية محددا في 20 مليار و 540 مليون درهم، بينما كان قبل سنوات لا يتعدى 14 مليار و 290 مليون درهم.

كما تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إحداث ما يناهز 24 ألف منصب مالي لفائدة وزارة الصحة، منها 4900 منصب مالي لفائدة مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية.

و حسب المشروع السالف الذكر، سيتم بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا ب1,1 مليار درهم و الشروع في تفعيل التغطية الصحية الشاملة و تأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم.

كما تقرر أن يشمل مشروع قانون المالية الجديد مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية بمبلغ 600 مليون درهم، ودعم نظام معلوماتي مندمج بقطاع الصحة بمبلغ 500 مليون درهم.

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