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ضمنها احتواء الغرفة على شخصين فقط.. شروط جديدة للحج والعمرة

2021-10-26 / 9:44 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، أن فتح باب استقبال المعتمرين سيتم خلال أيام، كما أعلن أن اشتراطات العمرة من ضمنها أن أي معتمر مطلوب منه الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لأداء العمرة.

وأشار سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، إلى أن المملكة العربية السعودية بدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ويشهد المسجد الحرام توافد أعداد كبيرة من المعتمرين لأداء مناسك العمرة كما توافدت أعداد كبيرة من المصلين للصلاة في المسجد الحرام، بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المصلين والمعتمرين 780 موظفا لعمليات التفويج، و200 موظف لمراقبة الأبواب، و500 كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السعودية، أن أسعار الحج والعمرة سترتفع لأن السعودية، اشترطت أن تحتوي الغرفة على فردين فقط، مؤكدا أن جميع المنصات السعودية التي تقوم على عملية الحج والعمرة هي قطاع خاص، وسيكون التعامل إلكترونيا من خلال منصة «مقام«المملوكة للمملكة العربية السعودية.

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