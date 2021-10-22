لاستكشاف إمكانات الاستثمار.. تنظيم بعثة اقتصادية مغربية إلى البرتغال

هبة بريس

ينظم وفد اقتصادي مغربي زيارة للبرتغال من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار بعثة لاستكشاف السوق البرتغالي.

وستعرف هذه البعثة، المنظمة بمبادرة من سفارة المغرب بلشبونة، بقيادة السفير عثمان باحنيني، مشاركة علي الصديقي، المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، وكريم عمور، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيس مجلس الأعمال المغرب-البرتغال.

وحسب بلاغ للسفارة، تهدف هذه الزيارة إلى إبراز الخبرة المغربية ومؤهلات المنصة الصناعية المغربية، ولاسيما إمكانات الاستثمار في قطاعي السيارات والنسيج في المملكة.

كما ستشكل هذه البعثة، التي ستتميز بسلسلة من الاجتماعات مع فاعلين اقتصاديين ومسؤولين رفيعي المستوى وزيارات ميدانية إلى منطقة بورتو، فرصة للشركاء من البلدين لاستعراض فرص الأعمال والتعاون المختلفة التي يقدمها كلا الجانبين وسبل تعزيزها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه البعثة تمثل فرصة لبناء شراكات وتطوير استثمار متبادل وإحداث قنوات لتبادل المعلومات والمعرفة المفيدة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0