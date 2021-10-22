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تيزنيت : نفوق العشرات من رؤوس الإبل والاغنام من قطعان الرعاة الرحل

2021-10-22 / 1:37 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أخر التطورات قضية الرعاة الرحل ومواجهاتهم مع سكان مناطق من إقليم تيزنيت، كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” عن نفوق العشرات من رؤوس الإبل والاغنام في الساعات القليلة الماضية بمناطق كقيادة اكلو ودوار أكادير إدوزدار وقيادة بونعمان، ودوار اعباسن وقيادة أربعاء الساحل بنفس الاقليم، وهو ما خلف خسائر كبيرة بالنسبة للرعاة الرحل .

وعن سبب نفوق هذه المواشي، يرجح أن مجهولين دسوا السم في الفواكه التي تقتات عليها تلك المواشي كالليمون وكذا في أوراق شجر الأركان.

وقالت ذات المصادر أن 3 من الكسابة تعرضوا لنفوق 41 رأسا من أغنامهم يوم أمس، وهو ما كبدهم خسائر فادحة في انتظار ان تفتح السلطات بحثا في القضية.

حدث وإن كان لم تعرف الجهات التي دبرته ، يزيد الكسابة الرحل التيه والتشرد في مختلف أراضي الغابات بحثا عن كلإٍ لمواشيهم وتوفيراً لقوت بعد أن لفظتهم أرضهم القاحِلة”.

وتبقى وضعية الرعاة الرحل تحتاج ترافع عن قضيتهم خاصة وأنهم يعيشون ظروفا معيشية صعبة، وبالكاد يستطيعون توفير القوت لمواشيهم في ظل الجفاف الذي تشهده بعض مناطق من المغرب.

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‫2 تعليقات

  2. اظن و الله اعلم ان الامر يتعلق بكوارث طبيعية قادمة تسونامي ناتج عن بركان بالاما، او زلزال، ويبقى مجرد تخمين يقبل الخطأ، استندت على ان المواشي تحس بالخطر قبل وقوعه و نظريات التسونامي

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