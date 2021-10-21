إنتخاب رؤساء اللجن الدائمة لجماعة فاس ومطالب بحل مشاكل الساكنة

ع محياوي _ هبة بريس

شهد مقر جماعة فاس اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، دورة الاستثنائية، و أسفرت هذه الدورة على إحداث اللجان الدائمة لمجلس الجماعة فاس وقد أسفرت هذه اللجن على الشكل التالي:

*رئيس لجنة المالية :هند الموحي من حزب الاحرار

نائب رئيس *لجنةالمالية :يوسف مراد من حزب الاحرار

*رئيس لجنة البيئة والتعمير:أحمد غربي عن حزب الاستقلال

*نائبته:خديجة الرحيوي من حزب الاستقلال

*رئيس لجنة العلاقات العامة والشراكة والتعاون: ثريا فرجي من حزب الأصالة والمعاصرة

*نائبتها: يسرى الصبان عن حزب الأصالة والمعاصرة

*رئيس اللجنة الثقافية: علوي صوصي سعاد

*نائبتها:سلمة الضاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة

*لجنة التنمية البشرية:عبد الرحيم اشطيبة

*نائبته: يسرى

وينتظر عمدة فاس الحالي الذي تنقصه التجربة في التسيير حسب متتبعي الرأي العام، عدد من الملفات من بينها مشكل البنية التحتية الهشة بالعاصمة العلمية ، وكذا إنعاش القطب الاقتصادي، الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام، مع التخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية التي عمقتها الجائحة، والقضاء على مشكل البطالة بخلق فرص الشغل للشباب عن طريق جلب مستثمرين للمدينة .

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