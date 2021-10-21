العثور على قنبلة حديثة بالقرب من حي “برانسيبي ” بسبتة المحتلة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أمس الأربعاء 20 أكتوبر ،على قنبلة حديثة قابلة للانفجار على مقربة من حي “برانسيبي” الذي يتميز بغالبية سكانية تنحدر من أصول مغربية

بسبتة المحتلة .

وبحسب مصادر اعلامية محلية فقد عثر على القنبلة مع دراجة نارية مهجورة بالقرب من الحي المذكور حيث تم اخطار فرقة خاصة بالمتفجرات عملت على نقل القنبلة الى مكان بعيد وتفجيرها حيث سمع ذوي قوي دون ان يحدث أضرارا .

وفتحت الشرطة الاسبانية بالثغر المحتل تحقيقا في الواقعة وذلك لتحديد مصدر القنبلة .

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