مندوبية تطلق منصة رقمية لتجميع المعطيات الخاصة ببحوث الظرفية لدى المقاولات

2021-10-21 / 6:58 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة رقمية لتجميع المعطيات الخاصة ببحوث الظرفية لدى المقاولات ، وذلك في إطار برنامجها للتحول الرقمي.

وذكرت في بلاغ صحفي أنها قامت خلال الربع الثالث من سنة 2021 بوضع منصة لتجميع المعطيات الإحصائية عن بعد في إطار بحوث الظرفية لدى المقاولات، مشيرة إلى أن هذه المنصة مجهزة بآليات أمن فعالة لضمان سرية البيانات المجمعة.

وسيعتمد هذا النمط الجديد على شبكة “الأنترنيت” حيث ستوضع رهن إشارة المقاولات استمارات رقمية تحل محل الاستمارات الورقية.

وستمكن هذه الآلية الجديدة، يضيف المصدر ذاته، من ربح الوقت وإرساء تفاعل مستمر مع المقاولات والاستجابة في نفس الوقت لاحترام قيود التباعد الصحي.

وانطلقت عملية تجميع المعطيات باستعمال هذه المنصة في شهر يوليوز 2021 حيث اقتصرت على عدد محدود من المقاولات، وحاليا تم توسيع العملية لتشمل جميع المقاولات الصناعية المكونة لعينة البحوث الظرفية على أن يتم تعميمها لاحقا لتشمل المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء المعنية بهذه البحوث.

وكما هو مسطر في برنامج التحول الرقمي للمندوبية، فإن تعميم هذه الآلية بالنسبة لجميع البحوث لدى المقاولات يرتبط بوتيرة انخراط هذه الأخيرة في هذه العملية.

وقد تم نشر محتوى بصري ”فيديو” على الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط يوضح طريقة التعامل مع هذه المنصة بهدف إرشاد المقاولة ومساعدتها على استخدامها بالشكل المطلوب.

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