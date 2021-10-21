عملية التلقيح بالمغرب
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بعد قرار الحكومة.. إقبال غير مسبوق على مراكز التلقيح

2021-10-21 / 9:47 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ، شهدت مختلف مراكز التلقيح بمدن المملكة، منذ صباح اليوم الخميس، إقبالا غير مسبوق للمواطنين الراغبين في تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتجمهر المئات من المواطنين، منذ صباح يومه الخميس، أمام مراكز التلقيح لانتظار دورهم وتلقي اللقاح المضاد لكورونا، لضمان مناعة ضد الفيروس، وكذا ضمان الحصول على جواز التلقيح.

هذا وفرضت الحكومة ابتداء من اليوم الخميس، “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا .

ويشمل القرار التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

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‫2 تعليقات

  2. لا حول و لا قوة إلا بالله.. حسبنا الله في حكومتكم وصخافتكم و الله ثم والله ثم والله إن الناس الذين استغفلتموهم و أجبرتوهم سيخنقونكم أمام الله و ستحاسبون حسابا عسيرا

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