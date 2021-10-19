الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد

2021-10-19 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس

بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف.

وضمّن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب تهاني جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وأصدق دعواته لله تعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بوافر الصحة والطمأنينية، وسابغ السعادة والهناء

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