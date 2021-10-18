البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ310 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قامت، بتنسيق مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية المتواجدة على الساحل، خلال الفترة ما بين 16 و18 أكتوبر 2021، بتقديم المساعدة لـ310 مرشحا للهجرة غير الشرعية غالبيتهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم 23 إمرأة و9 قاصرين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص، الذين كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وزوارق كاياك ودرجات مائية (جيتسكي)، تم إنقاذهم، وتلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم سالمين إلى عدد من موانئ المملكة، وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل

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