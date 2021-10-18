وحيد يرفض أي وساطة لإعادة زياش ومزراوي

هبة بريس

رفض المدرب وحيد خليلوزيتش أي وساطة للصفح عن مزراوي وحكيم زياش بعدما قرر ابعادهما عن المنتخب الوطني المغربي بسبب سلوكهما ورفضهما اللعب بداعي الاصابة .

وفضل المدرب أن تكون له الكلمة الأخيرة بشأن مدى حاجة المنتخب المغربي لخدمات نصير مزراوي وحكيم زياش بالمُباريات المُقبلة بعد التنسيق مع طاقمه المساعد .

وكان المنتخب الوطني المغربي قد ضمن التأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعد تصدره لمجموعته بأربع انتصارات من أربع مباريات .

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