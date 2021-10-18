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الاتحاد الأوروبي: قمنا بتصدير أزيد من مليار جرعة من لقاح كورونا

2021-10-18 / 12:42 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي صدر “أكثر من مليار” جرعة من لقاحات “كوفيد -19” في الأشهر العشرة الماضية.

وأضافت: “من الواضح جدا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات كورونا”، مشيرة إلى أنه حول 87 مليون جرعة من خلال خطة “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، بحسب وكالة “فرانس برس”.

و في الشهر الماضي، قالت فون دير لاين، إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ترمي إلى تطعيم 70% من سكان العالم ضد فيروس كورونا خلال عام 2022، مشيرة إلى أنه جار العمل على استثمار مليار يورو لتوفير اللقاحات التي تحتاجها قارة أفريقيا.

وأوضحت أن الكتلة ستواصل تقديم الدعم للدول، حيث تخطط إلى تقديم أكثر من 500 مليون جرعة في منتصف العام، للمساهمة في تلك الشراكة.

وأشارت، آنذاك، إلى تصدير 800 مليون جرعة من الجرعات المصنعة في أوروبا إلى الخارج، وذلك في إطار تعهد بتوفير 1.2 مليار جرعة بنهاية العام للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتوفير 1.5 مليار جرعة أخرى خلال العام المقبل.

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