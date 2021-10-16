زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والاقتصاد الإسرائيليين إلى المغرب

هبة بريس

كشف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، عن زيارة مرتقبة لوزيري الدفاع والاقتصاد الإسرائيليين، الى المغرب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غوفرين قول، أن زيارة غانتس ستعكس أهمية العلاقات بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي، وأن هناك أعمالا مهمة سيقوم بها لتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وأضاف أن هذه الزيارات المتوقعة للمسؤولين الإسرائيليين للمملكة، ستسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين، وسيكون لها تأثير على المجتمعين، المغربي والإسرائيلي معا.

وأشار إلى أن هناك تقدما ملموسا في العلاقات التعليمية والأكاديمية والثقافية بين البلدين، معبرا عن سعي بلاده لتحقيق المزيد من العلاقات مع المغرب، خاصة في مجالات أخرى، مثل مجال المياه والزراعة والطاقة المتجددة”.

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