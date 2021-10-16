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القنيطرة.. هذه حقيقة بناء تجزئات سكنية بالعقار الغابوي لمعمورة

2021-10-16 / 1:08 مساءً
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هبة بريس - القنيطرة

نفت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي- القنيطرة بناء تجزئات سكنية بالعقار الغابوي لغابة معمورة، مبرزة أن الامر يتعلق بأراض سلالية.

وذكرت المديرية في بلاغ لها “أنه نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه الغابات الحضرية بالإقليم في المجال البيئي والاجتماعي والاقتصادي وعلى المستوى الجمالي، تحرص المديرية الجهوية للمياه والغابات على حماية وتدبير وتهيئة هذه الغابات وفق مقاربة تشاركية من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع جميع الفاعلين المحليين بغية ضمان تنمية شاملة وفعالية أكثر”.

وأعربت المديرية عن شكرها الخالص للمجهودات المبذولة من طرف الفاعلين والناشطين في المجال البيئي بالمنطقة، مضيفة انها تبقي أبوابها مفتوحة في وجه الراغبين بالمزيد من المعطيات والتوضيحات إذا اقتضى الأمر.

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‫2 تعليقات

  1. الاراضي السلالية وسط الغابة لا يتقبلها العقل على المسؤولين على هذا القطاع ان يتحملوا مسؤولياتهم لإرجاع ما تم نهبه باسم الأراضي السلالية والتي أسميها الأراضي السلية.

  2. هناك مخطط تحت الطاولة لتخريب المجال الغابوي لمعمورة في افق السيطرة عليها ما يمثله من وعاء عقاري تسيل له لعاب سماسرة العقار ولن يالون جهدا من اج ذلك ويبدوا هذا واضحا بالعمل شق طرقات معبدة وسط الغابة والقيام بانشطة مشيوهة ضاهره اندية وباطنه تلويث المجال

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