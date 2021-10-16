إيران: نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب
هبة بريس - الرباط
أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده تطمح لتحسن علاقاتها مع المغرب.
وقال مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، “نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب التي بادرت بقطع العلاقة معنا لأسباب لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن تحسن علاقات بلاده مع السعودية مستقبلا سينعكس إيجابا على علاقاتنا مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا.
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حينما تخطط إيران لإرهاب دولة تستعمل حيلة التقية وهي هنا تعلن عن حرب مع الجزائر ضد المغرب لا تريد أبداً العلاقات الودية مع العلم أن المغرب قدم للمسؤول الخارجية أنداك تورط إيران في تسليح وتدريب الصنادلية وسكتت وأعلن المغرب قراره السيادي وإيران إن كان ماتقوله صحيح فالتعترف بمغربية الصحراء وإلا فهي تكذب وماعلمنا عن شيعة إيران إلا المراوغة والكيد