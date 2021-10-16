إيران: نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب
هبة بريس - الرباط
أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده تطمح لتحسن علاقاتها مع المغرب.
وقال مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، “نطمح بأن تكون لدينا علاقات ودية مع المغرب التي بادرت بقطع العلاقة معنا لأسباب لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف أن تحسن علاقات بلاده مع السعودية مستقبلا سينعكس إيجابا على علاقاتنا مع عدد كبير من دول الخليج وشمال إفريقيا.
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13 تعليقات
في اليمن لا أساس له من الصحة في المغرب لا أساس له من الصحة في لبنان لا أساس له من الصحة. الشيعة سرطان الأمة هم أصلا يكفرون أهل السنة.
سبحان الله
إذا كانت ايران تطمح بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب فإن النظام الجزائري العسكري سينفجر هههههههه
إنها الطامة الكبرى عند سماع النظام الجزائري العسكري بهذا الخبر وانتظروا ماذا سيحصل لها (جلطة دماغية) هههههههههههه
اعتقد انها خطوة جريئة وجيدم في مصلحة المغرب.
إن العصابة الإرهابية المسلحة العسكرية النظام الجزائري العسكري ستبحث عن مبررات . لأنها لم تتحمل الخبر .وعلى يقين أنها ستخلق العداوة بيننا وبين إيران ….
إنها فكرة جيدة تصنع علاقة طيبة بين البلدين اللهم دوم المحبة بينهما وتحقيق كل واحد منهم مبتغاه فالمغرب بلد طيب بملكه وشعبه فهو متشبت بترابه المغربي وبكرامته ولهم التوفيق والمزيد من التألق والابداع والازدهار والتقدم في مسبرتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء بلدين في أحسن مايرام.
مرحبا بتحسين العلاقات مع ايران لكن بشروط ان لا تتدخل في شؤوننا الداخلية وان تكون هناك حسن نية
اللي قالو المصريين روح امشي العب بعيد .كنعرفوكم منذ قرون بعيدة متحاولوش معانا هذي بلاد الشرفاء وأولياء الله الصالحين الله حارسها من كل الطامعين والغدارين .
ايران دولة شريرة وحقيرة ووظفية. تريد ان تنشر التشيع في شمال افيرقيا كما فعلت في الشرق الاوسط. انظروا الى العراق وسوريا واليمن ولبنان. ايران اخطر من اسرائل.
من الناحية الاستراتجية اشجع هذه الخطوة لكن بالاحترام المتبادل و نزع ورقة من تحت الكبرنات لبداية عزلهم مادام العالم اصبح يعي دورهم التخريبي للمنطقة المغاربية
علينا أن نتفادى التعليقات السلبية والصدامية وألا نكون مثل حكام جارتنا لا صواب لا دبلوماسية لا سياسة لا مروءة.
“وإن جنحوا للسلم فاجنح لها”
اودي غير سيرو بعدو علينا، الشرق اجي منو غير الشر،