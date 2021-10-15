المداخيل الجمركية تسجل أزيد من 51,38 مليار درهم عند متم شتنبر

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت برسم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ، أزيد من 51,38 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 25,4 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 83 مليون درهم مع متم شتنبر الماضي.

وأضافت النشرة أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت في شتنبر الماضي بلغ 8,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 31,5 في المائة، مع مراعاة المبالغ المستردة والإعفاءات والاسترداد الضريبي البالغ 17 مليون درهم .

وبلغ صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 30,62 مليار درهم، بزيادة بلغت 24,9 في المائة، مع استرداد 5 مليارات درهم من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات.

وتجاوز صافي إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على منتجات الطاقة 12,18 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 22,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية شتنبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص المبالغ المستردة، واسترداد الضرائب البالغة 59 مليون درهم.

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