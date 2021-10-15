لتفادي الازدحام.. إدارة ترامواي البيضاء تفتح بيت تنقل جديد بساحة السراغنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل أشغال تهيئة الخطوط الجديدة لعربات الترامواي بالدار البيضاء بوتيرة متسارعة، حيث تعكف فرق ميدانية متعددة من المهندسين و التقنيين و العمال المياومين على إنجاز المراحل المتبقية في الآجال المحددة سلفا.

موازاة مع ذلك ، و لتفادي الازدحام بالنقاط التي تشهد كثافة كبيرة، بادرت إدارة ترامواي البيضاء لإحداث وكالات متنقلة جديدة كان آخرها تلك التي أحدثت بساحة السراغنة.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، ستكون لشبكة ترامواي الدار البيضاء ثاني وكالة “بيت تنقل” ابتداء من يوم السبت 16 أكتوبر 2021 حيث أن افتتاح هذه الوكالة الجديدة يدخل تحت إطار سياسة التنمية التجارية والجمع بين خدمات المعلومات وشراء وإعادة شحن تذاكر النقل لعملاء الشركة من المسافرين.

و يضيف بلاغ الشركة، أنه و بوتيرة شهرية تبلغ حوالي 180.000 دخول، تعد محطات الترامواي الواقعة في منطقة درب سلطان من أكثر المحطات ازدحاما في الشبكة.

و يقع بيت التنقل سراغنة بالقرب من محطة سراغنة، وسوف يفتح أبوابه من الاثنين إلى السبت من الساعة 8:00 صباحا إلى 8:00 مساءا، وسيكون له شباك سريع مفتوح من الاثنين إلى الأحد من الساعة 7:30 صباحا حتى 9:30 مساءا.

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