ساكنة ابن أحمد تحتج: “بغيناهم يديرو لينا مصانع دارو بيسري ديال شراب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا حديث هاته الأيام في مدينة ابن أحمد سوى عن قرب افتتاح محل لبيع الخمور بعدما تحصل صاحبه على رخصة تسويق النبيذ بعاصمة امزاب في محل يوجد وسط المدينة.

و خرج عدد من ساكنة ابن أحمد التابعة لجهة الدار البيضاء سطات للتعبير عن غضبهم من الترخيص لمحل بيع الخمور بهاته المدينة الصغيرة، معتبرين أن افتتاح هذا المحل سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على شباب المدينة و المنطقة برمتها.

و طالب عدد من أبناء المدينة و فعالياتها الجمعوية و الحقوقية بإعادة النظر في الترخيص الذي منح لصاحب محل بيع الخمور، خاصة في ظل تواجده في مكان حساس يضم عددا من المؤسسات التعليمية.

و في هذا الصدد، قال أحد السكان: “بغيت غير نفهم، صوتنا على هاد ناس باش يجيبو لينا المصانع و المعامل و فرص الشغل، ساعة هما جابو لينا بيسري ديال الشراب و فين في وسط المدينة”.

و أضاف شخص آخر من سكان المدينة: “ايلا بغاو يعطيو ترخيص لشي محل ديال الشراب على الأقل يراعيو لمكان تواجده، يمشيو يبنيو شي محل بعيد على الساكنة أما هذا راه جا وسط تجمع سكني، يولي بنادم يشرب و يحيح علك نتا في درب”.

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