إصابة وليد الركراكي مدرب الوداد الرياضي بفيروس كورونا

هبة بريس

إصيب وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي بفيروس “كورونا” المستجد، قبل مباراة الفريق الأحمر ضد قلوب الصنوبر الغاني، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الفحوصات التي خضع لها مدرب الوداد إصابته بفيروس “كورونا”، لينضاف للمعد البدني للفريق الذي أصيب بدوره بالفيروس.

ومن المنتظر أن يقود عزيز الحسوني، مدرب أمل الوداد الفريق الأول أمام قلوب الصنوبر الغاني، مع البقاء على تواصل عبر الهاتف مع المدرب وليد الركراكي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0