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محكمة البيضاء التجارية تصدر حكما جديدا في قضية لاسامير

2021-10-14 / 2:31 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم، حكما جديدا في الموضوع الذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام و المتعلق بمصفاة “سامير” البترولية بالمحمدية.

و حسب مصدر مطلع، فقد قضت المحكمة التجارية للعاصمة الاقتصادية في حكم صدر اليوم بتجديد الإذن بالاستمرار في النشاط لفائدة شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

و سيساهم الحكم الجديد للمحكمة السالفة الذكر في استمرار نشاط الشركة و إنتاجها في انتظار إيجاد صيغة نهائية للمشاكل التي تتخبط فيها الشركة بسبب الديون المتراكمة.

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تعليق واحد

  1. هبة بريس اتمنى ان تتطرقو كذلك لكلية ابن زهر التي حذفت ماستر القانون الإجتماعي و تدبير الموارد البشرية بدون مبرر . القرار جاء مباشرة بعد اجتياز الطلبة 160 الذين تم انتقاءهم لهذا الماستر للشفوي. المرجو منكم تسايض الضوء و تنوير هؤلاء الطلبة المتضررين بماحدث

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