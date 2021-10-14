محكمة البيضاء التجارية تصدر حكما جديدا في قضية لاسامير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم، حكما جديدا في الموضوع الذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام و المتعلق بمصفاة “سامير” البترولية بالمحمدية.

و حسب مصدر مطلع، فقد قضت المحكمة التجارية للعاصمة الاقتصادية في حكم صدر اليوم بتجديد الإذن بالاستمرار في النشاط لفائدة شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

و سيساهم الحكم الجديد للمحكمة السالفة الذكر في استمرار نشاط الشركة و إنتاجها في انتظار إيجاد صيغة نهائية للمشاكل التي تتخبط فيها الشركة بسبب الديون المتراكمة.

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