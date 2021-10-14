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إسبانيا تعتقل 5 جزائريين يشتبه في انتمائهم لـ”داعش”

2021-10-14 / 9:29 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اعتقلت السلطات الإسبانية 5 أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” في العاصمة مدريد ومدينة برشلونة.

وذكرت المديرية العامة للأمن في بيان، أن العملية جرت في إطار تحقيق أطلق بناء على تعليمات من المحكمة الوطنية.

وقالت إن التحقيق فتح بدعم من المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والمكتب الأوروبي للشرطة والأمن الجزائري.

وأشارت إلى أن 4 من هؤلاء مثلوا أمام المحكمة الوطنية ونقلوا إلى السجن لمواصلة المحاكمة أمّا الخامس فإنه يقبع في سجن ببرشلونة من تهمة أخرى لذلك لم يمثل أمام المحكمة بعد.

وحسب البيان، تتهم السلطات الإسبانية الأشخاص الـ5 بتجنيد بعض الشباب في البلاد لصالح “داعش” وإرسالهم للقتال إلى بلدان مثل سوريا والعراق، وأنهم حاولوا شراء بندقية من طراز “كلاشنكوف”.

وأوضح أن قائد المجموعة الملقب بـ”الشيخ”، كان قد قبض عليه واعتقل أثناء محاولته دخول سوريا عام 2016 ثم ذهب بعد إطلاق سراحه إلى ماليزيا وتنزانيا والجزائر.

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