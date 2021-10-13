غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

هبة بريس - الرباط

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن استحقاقات 8 شتنبر شكلت لحظة فارقة في تاريخ البلاد، على اعتبار أنها أبانت عن مستوى نضج كبير لتجربة المغرب الديمقراطية، وأفرزت نخبا واعدة جديدة انبثق عنها تحالف حكومي تتميز مكوناته بالانسجام والتقارب الكبيرين، ويكرس المناصفة والكفاءة والإيمان بالطاقات الشابة، مما يعد بمردود حكومي بقيمة مضافة عالية.

وقال غياث في كلمته بجلسة مناقشة البرنامج الحكومي، بمجلس النواب، يومه الأربعاء “إننا نؤمن بأن هذه الاستحقاقات كانت انتصارا للديمقراطية في بلادنا وشكلت مرحلة جديدة وبداية لمجتمع جديد تحت كنف تجربة ديمقراطية مغربية رائدة ومتفردة كانت ولازالت وستبقى تنضج وتثمر مبناها التوافق والتداول بين مختلف الأطياف والتوجهات وقوامها الاستقرار السياسي في بلادنا”.

وموجها حديثه لأخنوش، استرسل رئيس الفريق التجمعي بالقول “السيد الرئيس هذه المرحلة تاريخية بامتياز، أنتم اليوم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير وأغلبية برلمانية منسجمة مسنودة بحكومة كفاءات مشهود لها بالنزاهة والجدية وعطف ملكي سامي متجدد وهي كلها عناوين لنجاح محقق بإذن الله، ورش كبير السيد الرئيس بإذن الله”.

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