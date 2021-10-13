هل عثرت المصالح الأمنية على مليارات السنتيمات بمنزل الزايدي?

2021-10-13 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس - لبنى ابروك

تناقلت عدد من الأوساط عثور المصالح الأمنية على مليارات السنتيمات في منزل البرلماني ورئيس جماعة الشراط باقليم بوزنيقة، سعيد الزايدي، على خلفية اعتقاله متلبسا بحصوله على رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم من مقاول.

وحسب مصدر مطلع، فقد انتقلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفقة الزايدي الى منزله الكائن بضيعة فلاحية ببوزنيقة، حيث قامت بتفتيشه بالكامل وتفتيش خزنة حديدية توجد بغرفة نومه، و لم يعثر بها على أية مبالغ مالية أو “شيء يفيد التحقيق”.

ووفق المصدر ذاته، فقد انتقلت عناصر الأمن إلى شقة أخرى في ملكية الزايدي تتواجد بمجمع سكني معروف بالمنطقة، وقامت بتفتيشها ولم يعثر بها على أي شيء له علاقة بالتحقيق.

هذا ويشار الى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قرر قبل يومين متابعة سعيد الزايدي في حالة اعتقال على خلفية اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم من أحد المقاولين.

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