عجز الميزانية بالمغرب بلغ 38,2 مليار درهم إلى متم شتنبر الماضي

هبة بريس

أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة، عجزا في الميزانية قدره 38,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، مقابل عجز يصل إلى 42 مليار درهم سنة قبلئذ.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية، أن العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (10,9 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

كما سجلت الخزينة ارتفاعا في إجمالي المداخيل العادية بنسبة 4.6٪ إلى 193.8 مليار درهم وفي النفقات العادية بنسبة 5.1٪ ، مما نتج عنه رصيد عادي إيجابي قدره 1.5 مليار درهم.

ويعزى ارتفاع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1.6٪ والمداخيل غير الضريبية بنسبة 19.2٪ إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 31.6٪ والضرائب غير المباشرة بنسبة 19٪ ورسوم التسجيل والتنبر ب 20.3٪.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة في إطار الميزانية العامة ، فقد بلغت 272.9 مليار درهم بنهاية شتنبر 2021 ، بانخفاض 1.1٪ عن مستواها بنهاية شتنبر 2020 ، نتيجة لانخفاض تحملات فوائد الديون المرصودة مع زيادة بنسبة 5.6٪ في النفقات التشغيلية وبنسبة 1.7٪ في نفقات الاستثمار.

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