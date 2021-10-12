مصالح الجمارك الناضور تحجز سلع مهربة

هبة بريس _ الرباط

تمكنت مصالح الجمارك، أمس الاثنين، بالمحطة البحرية بني نصار (إقليم الناضور)، من حجز كمية مهمة ومتنوعة من السلع المهربة بطريقة خاصة.

وذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ، أن عناصر الجمارك اعترضت شاحنة لنقل البضائع تحمل ترقيما أجنبيا وتظهر كأنها تحمل السلع بشكل قانوني، قبل إخضاعها لمراقبة روتينية ودقيقة.

وأوضح ذات المصدر، أنه بالإضافة إلى السلع التي تم التصريح ، عثرت عناصر الجمارك أيضا على عدد كبير من الهواتف المحمولة المستعملة، و شاشات جديدة للهاتف، وأقراص صلبة جديدة، وحواسيب محمولة مستعملة، وأجهزة لوحية، وطائرة مسيرة (درون)، وأجهزة أخرى..

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أنه تم إخفاء الأجهزة المضبوطة، بعناية داخل آلات الغسيل وسجاد وطاولات وأحذية مستعملة، وكذلك داخل إطارات السيارات. وتتجاوز القيمة الإجمالية المقدرة 1.3 مليون درهم

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