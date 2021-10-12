أكادير: اعتقال 3 أشخاص مشتبه فيهم بسرقة سلاح وظيفي وتعنيف شرطي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

اعتقلت المصالح الولائية للشرطة القضائية، ثلاث أشخاص مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، يشتبه فيهم بسرقة سلاح وظيفي والاعتداء على شرطي صباح اليوم .

وكانت المصالح الأمنية يأكادير، بجميع الاجهزة، قد استنفرت عناصرها، مباشرة بعد الاعتداء على شرطي بزي مدني وسرقة سلاحه الوظيفي، وتم انشاء سدود قضائية ومباشرة عملية التفتيش في المشكوك في هويتهم.

وقالت مصادرنا ، أن الأشخاص الثلاثة الموقوفين تتراوح اعمارهم ما بين العشرين والثلاثين، تم توقيفهم على مستوى منطقة تيكوين شرق اكادير، وتمت إحالتهم على المقر الولائي للشرطة من أجل استكمال مجريات البحث والتحقيق وخلفيات سرقة السلاح الناري.

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