مجلس النواب

“النواب” يعقد جلستين عموميتين لمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي

2021-10-12 / 12:25 مساءً
0
هبة بريس

يعقد مجلس النواب ، غدا الأربعاء، جلستين عمومييتين تخصصان للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي.

وأوضح مجلس النواب في بلاغ له، أن الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، فيما ستلتئم الجلسة الثانية المخصصة لتقديم جواب رئيس الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة البرنامج الحكومي على الساعة السابعة مساء، يليها مباشرة التصويت على البرنامج الحكومي.

وأشار البلاغ إلى أن هاتين الجلستين العموميتين تُعقدان طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزير خارجية الاكوادور: المغرب بلد مرجعي في المنطقة المغاربية وإفريقيا

وزير خارجية الاكوادور: المغرب بلد مرجعي في المنطقة المغاربية…

2021-10-12 / 2:30 مساءً
Photo of خبير اقتصادي: برنامج حكومة أخنوش “طموح” ويتضمن إجراءات هامة

خبير اقتصادي: برنامج حكومة أخنوش “طموح” ويتضمن إجراءات هامة

2021-10-12 / 2:04 مساءً
Photo of الملك مبرقا عاهلي إسبانيا: “حريصون على مواصلة عملنا المشترك”

الملك مبرقا عاهلي إسبانيا: “حريصون على مواصلة عملنا المشترك”

2021-10-12 / 1:01 مساءً
Photo of الأحرار: سنعمل للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها للمواطنين

الأحرار: سنعمل للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها للمواطنين

2021-10-12 / 12:47 مساءً
Photo of وثائق باندورا: تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال تلاحق قيادي سابق في “البيجيدي”

وثائق باندورا: تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال تلاحق قيادي…

2021-10-12 / 11:48 صباحًا
Photo of اليونيسكو.. إشادة بجهود الملك الحثيثة من أجل الدفاع عن القدس

اليونيسكو.. إشادة بجهود الملك الحثيثة من أجل الدفاع عن…

2021-10-12 / 10:58 صباحًا
Photo of مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي

مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي

2021-10-12 / 10:07 صباحًا
Photo of ” غوتيريس” لمجلس الأمن : ” البوليساريو ” تختلس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتحزين بتندوف

” غوتيريس” لمجلس الأمن : ” البوليساريو ” تختلس…

2021-10-11 / 9:31 مساءً
Photo of الملك يهنئ الطالبي وميارة بعد انتخابهما رئيسا غرفتي البرلمان وينوه بالمالكي وبنشماش

الملك يهنئ الطالبي وميارة بعد انتخابهما رئيسا غرفتي البرلمان…

2021-10-11 / 9:17 مساءً
Photo of اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج الحكومي

اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج…

2021-10-11 / 7:54 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق