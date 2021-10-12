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فاس.. إيداع مدير ” لاراديف ” سجن بوركايز

2021-10-12 / 9:38 صباحًا
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ع محياوي – هبة بريس

قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستنئنافية فاس، مساء الاثنين 11 أكتوبر الجاري، متابعة المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس في حالة اعتقال، وأمر بايداعه السجن المحلي بوركايز ضواحي مدينة فاس، في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي معه فيما هو منسوب اليه الى غاية يوم 27 أكتوبر 2021.

ووجهت لمدير ” لاراديف ” الذي لم يكمل سنته بمدينة فاس القادم من وجدة تهم ثقيلة لها ارتباط بالارتشاء واستغلال النفوذ وأخد منفعة من مشروع يتولى ادارته.

وأحالت صباح أمس الاثنين الفرقة الجهوية للضابطة القضائية، ” أ – ب – ح ” بعدما أنهى مدة الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة والاستماع اليه في محضر قانوني في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، والتمس من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية اجراء تحقيق في مواجهة المسؤول المعني بالأمر الذي تم ضبطه في حالة تلبسه بتلقي رشوة من مقاول في مقهى فارهة بوسط مدينة فاس.

وحجزت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أثناء تفتيش سيارته و منزله على مبلغ مهم تم ذكره سابقا، و تم تمديد فترة حراسته النظرية بغرض استكمال الأبحاث و التحريات في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي .

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