أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من حكومته

هبة بريس _ الرباط

في خطوة ايجابية اعلن رئيس الحكومة عزيز اخنوش التزامه ، في البرنامج الحكومي، الذي قدمه، اليوم الاثنين، أمام البرلمان بالرفع من أجور الأساتذة،

وكشف اخنوش ان الحكومة ستعمل على “تحسين دخل الأساتذة”قرل ان يشير الى انطلاق الحوار مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية بهذا الشأن خلال السنة الأولى من حكومته.

وقال إن الهدف من الحوار هو “الرفع من أجور رجال التعليم”، شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

جدير بالذكر ان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش قال في لقاءحزبي إن حزبه وضع قضية التعليم من بين أولى الأولويات.

واعتبر أخنوش في لقاء حزبي قبل الانتخابات الاهيرة بمدينة أكادير، أن حزبه يعتبر أن الأساسي في تدبير قطاع التعليم، هو توفير تعليم عمومي جيد، مع ضمان تكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة تحفيز رجال التعليم

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