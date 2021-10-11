أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من حكومته
في خطوة ايجابية اعلن رئيس الحكومة عزيز اخنوش التزامه ، في البرنامج الحكومي، الذي قدمه، اليوم الاثنين، أمام البرلمان بالرفع من أجور الأساتذة،
وكشف اخنوش ان الحكومة ستعمل على “تحسين دخل الأساتذة”قرل ان يشير الى انطلاق الحوار مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية بهذا الشأن خلال السنة الأولى من حكومته.
وقال إن الهدف من الحوار هو “الرفع من أجور رجال التعليم”، شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
جدير بالذكر ان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش قال في لقاءحزبي إن حزبه وضع قضية التعليم من بين أولى الأولويات.
واعتبر أخنوش في لقاء حزبي قبل الانتخابات الاهيرة بمدينة أكادير، أن حزبه يعتبر أن الأساسي في تدبير قطاع التعليم، هو توفير تعليم عمومي جيد، مع ضمان تكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة تحفيز رجال التعليم
6 تعليقات
المرجو تسوية ترقيتنا ومستحقتنا المادية نحن في أمس الحاجة إليها ،وهذا حقنا.أتمنى لحكومتكم النجاح والتوفيق.
علاش غير رجال التعليم لعندهم الزيادة اسيد الرايس فين رجال الوظيفة العمومية… زيدونا نزيدكوم لوليدات ليجو عند رجال التعليم باش اخدمو
دمتم خيرا لصالح العام و السلام
الله الوطن الملك
اصلاح التعليم رهين بإصلاح الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم وبرد الاعتبار للأساتذة واعادة الثقة والمكانة الاجتماعية للمدرسة العمومية نرجو ان تحقق هذه الوعود ولا تبقى حبرا على ورق
نكهة جديدة في هذه الحكومة الجديدة انشاءالله سيطل عليها المغرب على يد هذآ الحزب الوطني الديمقراطي بنتيجة إيجابية خصوصاً في التعليم والصحة المهنية .
بعد الخطاب الملكي السامي قامت حينذ الحكومة الجديدة في التغير والاصلاح مباشرة والحمدلله.
جميع الموضفين المغاربة يعلقون امال كبيرة في شخص رءيس الحكومة . حكومة متكافءة و تتوفر على خيرة الوزراء للسير قدما لمغرب جديد بقيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله .