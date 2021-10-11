أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من حكومته
في خطوة ايجابية اعلن رئيس الحكومة عزيز اخنوش التزامه ، في البرنامج الحكومي، الذي قدمه، اليوم الاثنين، أمام البرلمان بالرفع من أجور الأساتذة،
وكشف اخنوش ان الحكومة ستعمل على “تحسين دخل الأساتذة”قرل ان يشير الى انطلاق الحوار مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية بهذا الشأن خلال السنة الأولى من حكومته.
وقال إن الهدف من الحوار هو “الرفع من أجور رجال التعليم”، شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
جدير بالذكر ان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش قال في لقاءحزبي إن حزبه وضع قضية التعليم من بين أولى الأولويات.
واعتبر أخنوش في لقاء حزبي قبل الانتخابات الاهيرة بمدينة أكادير، أن حزبه يعتبر أن الأساسي في تدبير قطاع التعليم، هو توفير تعليم عمومي جيد، مع ضمان تكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة تحفيز رجال التعليم
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خلق فتنة اخرى في جسم التعليم هذه هي الضربة القاضية للتعليم العمومي بالمغرب رؤية فاشلة مصيرها الفشل. تطوير البنيات التحتية معالجة الاختلالات هناك أساتذة ينتظرون مستحقاتهم لأكثر من ثلاثة سنوات والدربعة انعدام السيولة. إوا منين غتجيكم هد السيولة باش تزيد 2500 الاساتذة الجدد، خلصوا بعد هيل الدين حشومة موظف يسال الدولة جوج ريالات. العكر فوق الخنونة هو هذا.