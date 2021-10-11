محاكمة الإمام “أبو علين”..الدفاع يطالب بالسراح المؤقت واحتجاجات ترفض المتابعة

2021-10-11 / 6:11 مساءً
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أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الاثنين، ملف الإمام سعيد أبوعلين لجلسة 18 أكتوبر الجاري، لإعداد الدفاع ولإحضار المتهم من السجن

وطالبت هيأة دفاع الإمام المعتقل للمحكمة قصد الإفراج المؤقت عن أبو علين، ومتابعته في حالة سراح.

وسجل نشطاء توافدهم امام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع ابو عليين
ماحدا بالسلطات التدخل لمنع الوقفة الإحتجاجية .

وقامت السلطات الأمنية التي حضرت بكثافة أمام مبنى المحكمة، بمنع الوقفة الاحتجاجية مما جعل الشعارات ترتفع تنديدا بهذا المنع

وإلى جانب تعبيرهم عن رفض المنع الذي تعرضت له الوقفة، ندد المشاركون بمتابعة الإمام وبالحكم الابتدائي الصادر في حقه، مطالبين بالإفراج عنه، ووقف التضييق على حرية الرأي والتعبير.

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