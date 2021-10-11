سعد الدين العثماني

“البيجيدي”: نعتز بتقدير الملك لنتائج التدبير العمومي للسنوات الماضية

2021-10-11 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اعتزازها بما ورد في خطاب جلالة الملك من “تقديره لنتائج التدبير العمومي للسنوات الماضية”.

وذكر الحزب في بلاغ له، أن الخطاب الملكي “حفل بإيراد الكثير من الحقائق والمعطيات والمؤشرات الشاهدة على مقدار المجهودات الوطنية المبذولة من أجل النهوض بالوطن والرقي بمستوى عيش المواطنين، في ظل سياقات وطنية وإقليمية ودولية صعبة، فضلا عن التحديات التي تطرحها الوضعية الوبائية”.

وثمنت الأمانة العامة للحزب، عاليا التوجيهات الملكية السامية في خطاب افتتاح البرلمان، والتي ذكر فيها جلالته بأهم الأوراش الوطنية التي تشكل رهانات للمرحلة المقبلة، مما يقتضي من جميع الفاعلين استفراغ الوسع – في إطار من روح المسؤولية الوطنية – لإنجاح الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة.

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