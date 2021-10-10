“طرامواي الرباط-سلا”.. إطلاق التطبيق الهاتفي “طرام موبيل” ابتداء من 11 أكتوبر الجاري

2021-10-10 / 8:21 مساءً
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هبة بريس -

أعلنت شركة طرامواي الرباط-سلا عن إطلاق تطبيق”طرام موبيل”، الذي يمكن تحميله على الهاتف، ابتداء من يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.

وأوضحت الشركة، في بلاغ اليوم الأحد، أن التطبيق يتيح لزبناء الطرامواي، من الآن فصاعدا، اقتناء سندات التنقل (التذاكر والاشتراكات) والتحقق من صحتها باستخدام الهاتف، كل ذلك بطريقة آمنة وموثوقة وإلكترونية.

وترسيخا لهذا المسعى، تتطلع هذه الخدمة الجديدة إلى مسايرة التطور الحاصل وكذا إدماج، خلال المرحلة الثانية، استخدامات أخرى، لا سيما تلك التي ترتبط بالمعلومات الفورية الموجهة للركاب أو بتوفر الأماكن في مرائب المواصلة أوغير ذلك.

وباعتباره سابقة من نوعها بالنسبة للنقل الحضري في المغرب، تسعى شركة طرامواي الرباط – سلا لرقمنة خدمات التنقل تدريجيا داخل محاور العاصمة، مضيفة أن التطبيق يروم تحسين الخدمات الممنوحة لزبائن شبكة طرامواي الرباط-سلا وتسهيلها، على غرار خدمة “الواي فاي” التي جرى إطلاقها على متن الطرام في وقت سابق، خلال شهر ماي 2021.

وقد وضعت شركة الطرامواي الرباط سلا مع الشركة المستغلة “ترانسديف الرباط سلا”، رهن إشارة االزبائن نظام معلومات مع الوكلاء في المحطات والعربات، على مستوى الشبكة لتسهيل خدمة الشراء واستخدام تذاكرهم الرقمية عبر الهاتف.

وأشار البلاغ إلى أن شركة طرامواي الرباط-سلا تؤكد، مرة أخرى، انخراطها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات الموجهة للعموم وتحديثها.

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