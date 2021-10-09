رسميا.. انتخاب النعم ميارة رئيسا لمجلس المستشارين

2021-10-09 / 6:11 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتخب النعم ميارة، عن حزب الاستقلال ، مساء اليوم السبت رئيسا جديدا لمجلس المستشارين، بأغلبية أصوات المستشارين الجدد، وذلك خلال جلسة عمومية لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.

وتقدم السيد النعم ميارة، مستشار برلماني عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين.

وينتخب رئيس مجلس المستشارين حسب أحكام الفرع الأول من القانون الداخلي للمجلس، طبقا للمواد من 27 إلى 33.

وتنص المادة 27 على أنه طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وتحدد المادة 31 كيفية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، وذلك عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى.

إثر ذلك يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المترشح(ة) الفائز (ة) برئاسة مجلس المستشارين ويدعوه(ها) لشغل مقعد الرئاسة، طبقا للمادة 32.

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‫13 تعليقات

  1. نتمنى استرجاع الثقة الكاملة في هذه الحكومة الجديدة .لأننا فقدنا الثقة في الحكومة السابقة التي خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني.

  2. نتمنى لهذا الرئيس الجديد لمجلس المستشارين ان يؤدي ممهامه بصدق وأمانة والنزاهة لخدمة مصالح الشعب المغربي . وبالتوفيق.

  6. كنا نتمنوا السيد اخنوش ان يكون هو رئيس مجلس المستشارين.بعد منصبه رئيس الحكومة الجديدة .وخير الكلام ما قل ودل وبكل صراحة أنه رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف التصرف والمعاملة مع المواطن.

  8. اشهد على نفسي أن حزب التجمع الوطني للاحرار وبدون مجاملة ومبالغة أحسن الأحزاب السياسية بالمغرب لهم المزيد من التفوق والتألق والإبداع الدائم بإذن الله.

  9. إن رفقة هذه التشكيلة الجديدة السياسية المقبلة التي كانت بيدي السيد اخنوش في اختياره الأفضل الوزارية لتحقيق مطالب الشعب المغربي….

  10. يجب عليه ان يطوي صفحة الحكومة السابقة ويبدأ بصفحة جديدة ومتالقة وتحقيق مالم يتم تحقيقه من طرف الحكومة السابقة …….

  11. لاشك أن المغرب سيكون في المستوى المطلوب من طرف هذا الحزب المتوفرة فيه جميع المؤهلات العلمية والسياسية. آلله المعان…

  12. بالفعل السيد اخنوش دائما في حسن ظن المواطنين والمواطنات في اختياره الأفضل الوجوه السياسية المقبلة فله ألف تحية وتقدير واجلال لهذا السيد النزي.

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