إدارية البيضاء تلغي مقعد أصغر رئيسة جماعة قروية بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، قضت ببطلان اقتراع الانتخابات المحلية الأخيرة على مستوى الجماعة القروية سيدي الذهبي بإقليم سطات مع التنصيص على ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبالتالي الغاء انتخاب رئيسة الجماعة الشابة المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وكانت الشابة “الهام بلكاس” وهي تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة وتتابع دراستها، قد فازت في الانتخابات المحلية على مستوى الدائرة الانتخابية المذكورة، بعد أن حصدت 11 صوتا من أصل 18، لتصبح أصغر رئيسة جماعة.

وكانت منطقة سيدي الذهبي قد تحولت في وقت سابق إلى قبلة للباحثين عن الخبر والسباقين لنشره، بعد الاعلان عن فوز المعنية بالأمر كأول أصغر رئيسة جماعة قروية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قبل أن تقرر إدارية مدينة البيضاء الغاء مقعدها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0