المضيق مهاجرين مغاربة
الصورة من الارشيف

12 دولة أوروبية تطالب بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة

2021-10-09 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وجّهت 12 دولة في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوضية الاتحاد، مطالبةً بتمويل بناء جدار لمنع الهجرة الغير نظامية.

ووصفت هذه الدول هذا الإجراء بالشرعي، داعية إلى دعمه “لأنه يخدم مصلحة الاتحاد ككل”.

وبحسب نص الخطاب، فإن وزراء من دول الاتحاد يصفون بأن الحاجز سيخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي ككل.

وجاء في الخطاب، الذي تم إرساله إلى كل من مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ويلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية: “يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي، بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي، كمسألة ذات أولوية”.

وشاركت ليتوانيا، في هذا الخطاب، وقد قررت بالفعل بناء سياج طوله 508 كيلومترات (316 ميلا) على حدودها مع بيلاروسيا، لوقف موجة غير مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.

كما كشفت لاتفيا المجاورة، التي وقعت أيضا على الخطاب، النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروس، بحسب ما نقل موقع “دوتشيه فيله”.

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‫8 تعليقات

  7. نحن ليسوا في حصار صهيوني او بلد محتل حتى تسمح لكم انفسكم في بناء هذا الجدار الذي يسبب خطورة بين الدول العربية والغربية والتي تكون مسببة للعداوة.

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