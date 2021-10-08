وزارة الفلاحة .. تسليم السلط بين أخنوش وصديقي

2021-10-08 / 7:06 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين محمد صديقي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسلفه السيد عزيز أخنوش.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب أخنوش عن قناعته بأن صديقي سيواصل ديناميته وينجح في عمله داخل الوزارة، وذلك بفضل خبرته السياسية والتقنية، لا سيما من خلال مشاركته في إعداد مخطط المغرب الأخضر.

كما أشاد بالجهود التي بذلها جميع موظفي الوزارة والشركاء والنقابات خلال الـ 14 سنة التي قضاها على رأس الوزارة تحت قيادة جلالة الملك.

وقال أخنوش إن “العمل الكبير الذي تم القيام به خلال هذه السنوات قد مكن من منح قطاع الفلاحة آفاقا واعدة وإنجاح مختلف المشاريع المنجزة”.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحسين أكثر لوضعية الفلاحين والصيادين، وخدمتهم واعتماد القرب معهم من أجل حل مشاكلهم.

من جهته، أعرب صديقي عن امتنانه وتقديره للسيد أخنوش على اقتراحه ليكون ضمن الفريق الحكومي وحمل حقيبة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال إن “تعييني من قبل صاحب الجلالة تشريف كبير بالنسبة لي. ما زلت متأثرا بهذه الثقة الملكية التي أعتبرها مسؤولية كبيرة وواجبا”، معبرا عن إرادته الراسخة ليكون في المستوى ويرفع التحديات التي تنتظر المغرب.

واعتبر أن هذه الوزارة، في تعدديتها، فخورة بأن تكون مثالا يحتذى في الجدية والأداء والفعالية والكفاءة في المجال التدبيري والحكامة والتأثير في السياسات العمومية.

وجرت مراسيم تسليم السلط بحضور مسؤولي وأطر مختلف القطاعات والمديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين في مختلف القطاعات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 655 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 655 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-10-08 / 5:24 مساءً
Photo of فاس.. اعتقال مسؤول رفيع المستوى ب“لاراديف” متلبس بتلقي رشوة 20 الف درهم

فاس.. اعتقال مسؤول رفيع المستوى ب“لاراديف” متلبس بتلقي رشوة…

2021-10-08 / 4:08 مساءً
Photo of تبادلوا العنف بالسلاح الأبيض.. أمن البيضاء يوقف 12 مشجعا كرويا

تبادلوا العنف بالسلاح الأبيض.. أمن البيضاء يوقف 12 مشجعا…

2021-10-08 / 3:40 مساءً
Photo of الناظور .. توقيف ثلاثيني ضمن شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات

الناظور .. توقيف ثلاثيني ضمن شبكة إجرامية للتهريب الدولي…

2021-10-08 / 2:04 مساءً
Photo of الرشيدية.. 20 سنة سجنا نافذا لأستاذ متهم بهتك عرض تلاميذه

الرشيدية.. 20 سنة سجنا نافذا لأستاذ متهم بهتك عرض…

2021-10-08 / 1:09 مساءً
Photo of أمن تمارة يوقف شخصين “حطّما” 8 سيارات بالشارع العام

أمن تمارة يوقف شخصين “حطّما” 8 سيارات بالشارع العام

2021-10-08 / 11:02 صباحًا
Photo of الموت يخطف نجيب بن الشيخ رئيس جماعة مكارطو باقليم سطات

الموت يخطف نجيب بن الشيخ رئيس جماعة مكارطو باقليم…

2021-10-08 / 9:27 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-10-08 / 9:10 صباحًا

طرفاية: المجلس الإقليمي يعقد دورة استثنائية ويدين قرار محكمة…

2021-10-07 / 10:00 مساءً
Photo of الإمام المعتقل سعيد أبوعلين يمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف الإثنين المقبل

الإمام المعتقل سعيد أبوعلين يمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف…

2021-10-07 / 9:51 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق