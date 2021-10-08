وهبي: سنعمل بكل عزم على مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة

هبة بريس

جرى، اليوم الجمعة بالرباط، حفل تسليم السلط بين عبد اللطيف وهبي، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للعدل، وسلفه محمد بنعبد القادر.

وفي كلمة بالمناسبة، عبّر وهبي عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، مؤكدا استعداده للاشتغال بكل عزم من أجل مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة تماشيا مع توجيهات جلالة الملك وتطلعات المواطنين.

وأضاف أنه سيسعى إلى “تقديم أقصى ما يمكن من إمكانات ووسائل مادية وقانونية لضمان حسن استقلال السلطة القضائية على المستوى العملي والمادي والتشريعي”، داعيا إلى العمل على مواصلة تنزيل مشروع الإصلاح القضائي جنبا إلى جنب مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

ونوه وهبي بالإنجازات التي حققها سلفه بنعبد القادر “الذي تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وانتقالية، وفي ظل ظروف جائحة كوفيد-19″، مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات حفاظا على مبدأ الاستمرارية الذي تقوم عليه الدولة.

من جهته، هنأ بنعبد القادر خلفه وهبي على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، راجيا له كامل التوفيق والسداد في هذه “المهمة النبيلة والجسيمة”.

وأكد على مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل والعميق “الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشا استراتيجيا مهيكلا بالنسبة للمملكة، يحظى بالرعاية الملكية السامية، ويوجد اليوم في صلب نموذجها التنموي الجديد”.

كما أشاد بالنتائج “المتميزة التي تحققت في عهده على درب الإصلاح الشامل لورش العدالة”، معربا عن شكره لجلالة الملك على “ثقته السامية ودعمه اللامحدود لمسلسل الإصلاح، وحرص جلالته على جعل القضاء في خدمة المواطن حقيقة بادية للعيان لا مجرد شعار”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1