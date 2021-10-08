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الرشيدية.. 20 سنة سجنا نافذا لأستاذ متهم بهتك عرض تلاميذه

2021-10-08 / 1:09 مساءً
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هبة بريس - الرشيدية

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية الأربعاء 06 اكتوبر الجاري على الأستاذ “ع.ال” المتهم بهتك عرض بتلاميذه بقصر تافراوت القديمة بالجماعة الترابية سيدي علي بإقليم الرشيدية، بعشرون سنة سجنا نافذة، و40 ألف درهم غرامة.

يشار أن الأستاذ “ع.ال” (40 سنة) اعتقل يوم السبت 24 أبريل 2021 بناء على الشكاية التي تقدم بها آباء وأولياء 12 طفلا لدى الجهات المختصة، والتي يتهمون فيها ذات الأستاذ بالتحرش الجنسي بأطفالهم، بناء على خمس شواهد طبية تثبت ذلك .

ليتم تقديمه حينها أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية وإحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته في حالة إعتقال بتهمة “هتك عرض قاصرين باستعمال العنف وكون الفاعل ممن له سلطة على الضحايا وجنحة التغرير بقاصرين”.

والأستاذ “ع.ال” كان يدرس بجماعة “سيدي علي” منذ أزيد من 10 سنوات.

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