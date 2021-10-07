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أكادير : جلسة ” المرأة الحديدية ” تتأجل ودفاعها يحتج على إخفاء وثائق

2021-10-07 / 12:29 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

مرة أخرى تتأجل قضية ” المرأة الحديدية” بمحكمة الاستئناف بأكادير، بعد أن قضت أزيد من 18 شهر إعتقالا إحتياطيا بسجن أيت ملول .

وجاء التأجيل بسبب إحتجاج دفاعها على عدم تسلمه وثائق محاكمتها
وخاصة الادلاء بوثائق جاءت في جرد محاضر الفرقة الوطنية من ضمنها شيكات بنكية و فواتير و غيرها .

و رفضت هيئة الدفاع المشتكي و معها نائب الوكيل العام الادلاء بالوثائق السالفة الذكر لصالح دفاع المشتكى بها من أجل عرضها عليها، وهو ما إعتبره دفاعها ضرب صارخ للفصل 287 ق.م.ج و الذي يؤكد على وجود وثائق و حجج يجب ان تناقش الزاميا قبل اصدار حكم.

كما عرفت الجلسة تجاوزات بحسب تصريحات أبناء المشتكى بها، حيث رفض رئيس الهيئة و نائب الوكيل العام عرض ” المرأة المسنة” على طبيب او مساعدة طبية علما انا قضت 12 ساعة فوق كرسي متحرك بداخل المحكمة.

وفي نفس السياق نشرت إبنة” المرأة الحديدية” المقيمة بدولة كندا، مكالمات هاتفية وكذلك وثائق، ورفعت نداء من الخارج لانصاف والدتها ومحاكنتها محاكمة عادلة .

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