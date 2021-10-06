مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ينتخب رؤساء ونواب لجانه الدائمة

2021-10-06 / 5:33 مساءً
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هبة بريس

استكمل مجلس جهة الرباط-سلا -القنيطرة هياكله بانتخاب رؤساء ونواب اللجان الدائمة لديه، وذلك خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الأربعاء بمقر الجهة، مما سيمكنه من بدء الاشتغال على ملفات مهمة، من بينها تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وهكذا، جرى انتخاب حسن الفيلالي رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه بوسلهام الديش، ونادية التقار رئيسة للجنة إعداد التراب والتنمية المجالية والبيئة ونائبتها ليلى مولات، وكذلك فتيحة شتاتو رئيسة للجنة البنيات الأساسية والنقل ونائبها سعيد البوشيخي، والحرفاوي محمد رئيسا للجنة الفلاحة والتنمية القروية ونائبته دحو مريم.

كما تم انتخاب ماجدة فريندي رئيسة للجنة التنمية الاجتماعية والشؤون الرياضية وقضايا الشباب ونائبها ياسر الغزوي، وعبد الله الصباري رئيسا للجنة الثقافة والتربية والتكوين والبحث العلمي التطبيقي ونائبه علال السمان، ولحسن عواد رئيسا للجنة التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار والتشغيل والتكوين المهني ونائبته إيمان عاشور.

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