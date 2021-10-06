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اليوسفية.. توقيف شخصين متورطين في سرقة عدادات الماء

2021-10-06 / 12:50 مساءً
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هبة بريس - اليوسفية

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة اليوسفية على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري، شخصين يبلغان من العمر 23 و38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر وتعييب منشآت ذات منفعة عامة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينتي اليوسفية وسيدي بنور قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقات لعدادات استهلاك الماء الشروب من بعض المنازل، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من ضبط المشتبه فيهما بمدينة اليوسفية وهما في حالة تلبس بارتكاب عملية مماثلة، بعدما حاولا الفرار على متن دراجة نارية وارتكبا حادثة سير بعد الاصطدام مع سيارة للشرطة.

وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز دراجتين ناريتين وعداد لاستهلاك المياه وسلاح أبيض، علاوة على أربعة هواتف محمولة ومجموعة من الأدوات التي يشتبه في كونها تستعمل في تكسير الأقفال وأنابيب الربط بالمياه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح يومه الأربعاء.

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