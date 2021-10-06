صورة تعبيرية

16 قتيلا و2236 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

2021-10-06 / 10:29 صباحًا
0
هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2236 آخرون بجروح، إصابات 107 منهم بليغة، في 1665 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 شتنبر الماضي إلى 03 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث ، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 40 ألفا و971 مخالفة، وإنجاز 7546 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و425 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و86 ألفا و500 درهما، في ما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4252 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7546 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 203 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of عجوز ثمانينية تنهي حياتها شنقا بفاس

عجوز ثمانينية تنهي حياتها شنقا بفاس

2021-10-05 / 8:32 مساءً
Photo of الناظور.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات

الناظور.. تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات

2021-10-05 / 6:33 مساءً
Photo of العثور على جثة ثلاثيني مقتولا وسط حاوية أزبال بخريبكة

العثور على جثة ثلاثيني مقتولا وسط حاوية أزبال بخريبكة

2021-10-05 / 10:36 صباحًا
Photo of جريمة قتل تهز حي “الكريان الحجوي” بمدينة فاس

جريمة قتل تهز حي “الكريان الحجوي” بمدينة فاس

2021-10-04 / 1:11 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة درجتيْن بإقليم ورزازات

تسجيل هزة أرضية بقوة درجتيْن بإقليم ورزازات

2021-10-04 / 10:53 صباحًا
Photo of تطوان .. الأمن يوقف مختلا عقليا أضرم النار في وكالة بنكية

تطوان .. الأمن يوقف مختلا عقليا أضرم النار في…

2021-10-03 / 7:01 مساءً
Photo of تارودانت : الدرك يحقق في العثور على جثة متحللة لشخص

تارودانت : الدرك يحقق في العثور على جثة متحللة…

2021-10-03 / 5:24 مساءً
Photo of أمن سلا يوقف متورطين في أعمال شغب

أمن سلا يوقف متورطين في أعمال شغب

2021-10-03 / 12:53 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 2.6 درجة بإقليم ورزازات

تسجيل هزة أرضية بقوة 2.6 درجة بإقليم ورزازات

2021-10-03 / 11:19 صباحًا
Photo of الجديدة.. مستخدم يتعرض لحادثة شغل خطيرة بمركز تجاري

الجديدة.. مستخدم يتعرض لحادثة شغل خطيرة بمركز تجاري

2021-10-01 / 4:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق