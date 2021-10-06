16 قتيلا و2236 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2236 آخرون بجروح، إصابات 107 منهم بليغة، في 1665 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 شتنبر الماضي إلى 03 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث ، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 40 ألفا و971 مخالفة، وإنجاز 7546 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و425 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و86 ألفا و500 درهما، في ما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4252 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7546 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 203 مركبة.

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