“الأحرار” في المقدمة.. رسميا: هذه نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

هبة بريس - الرباط

جرى يومه الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتألفة من أعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء الهيئات الناخبة لممثلي الغرف المهنية، وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثلي المأجورين.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 691 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يشتمل عليها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 471 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي مجالس الجهات ومجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحا موزعا على 11 لائحة ترشيح برسم 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.

وفيما يتعلق بعملية التصويت، فإنها جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مشجعة للهيئة الناخبة، بلغت 94,86 % بالنسبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، في حين استقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 40,49 %.

وقد جرت عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

واستنادا إلى نتائج الاقتراع المعلن عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية، فإن المقاعد المحصل عليها تتوزع بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين على النحو التالي:

حزب التجمع الوطني للأحرار 27 مقعدا

حزب الأصالة والمعاصرة 19 مقعدا

حزب الاستقلال 17 مقعدا

حزب الحركة الشعبية 12 مقعدا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 8 مقاعد

حزب العدالة والتنمية 3 مقاعد

حزب الاتحاد الدستوري مقعدان اثنان

أما الأحزاب السياسية الأخرى والبالغ عددها ستة )6(، فقد تمكنت ثلاثة منها من الحصول على مقعد واحد لكل منها. كما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز في الانتخاب.

وفيما يخص المقاعد الخاصة بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، واستنادا إلى النتائج المؤقتة التي تم الإعلان عنها من لدن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية على الصعيد الوطني، فإنها تتوزع بحسب الانتماء النقابي للمترشحات والمترشحين المعلن عن انتخابهم كما يلي:

الاتحاد المغربي للشغل 8 مقاعد

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب 6 مقاعد

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 3 مقاعد

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقعدان اثنان

الفيدرالية الديمقراطية للشغل مقعد واحد

أما بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، فقد فاز بالمقاعد الثمانية الخاصة بها مترشحات ومترشحون منتسبون للتنظيمات الجهوية أو المركزية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تقدموا بترشيحاتهم بتزكية منها أو عن طريق لوائح ترشيح استكملت شرط التوقيعات المطلوبة قانونا.

وفي الختام، ينبغي الإشارة إلى أن النتائج سالفة الذكر تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من طرف اللجان الجهوية للإحصاء، فيما يخص الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومن طرف اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يتعلق بالهيئة الناخبة لممثلي المأجورين.

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