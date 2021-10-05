التجمعي عبد القادر سلامة يسترجع مقعده في مجلس المستشارين بجهة الشرق

2021-10-05 / 9:33 مساءً
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هبة بريس : وجدة

أسفرت النتائج الأولية المتعلقة بانتخابات مجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري الخاصة لهيئة ممثلي مجالس الجماعات و مجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق عن استعادة التجمعي سلامة لمقعده.

و وصل عدد الناخبين 2479 و عدد المصوتين 2350، حيث وصلت نسبة المشاركة 94,8% بعد فرز 19 مكتبا، وجاءت النتائج النهائية للتنافس على أربعة مقاعد بمجلس المستشارين على الشكل التالي:

1/ محمد مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة ب 614 صوتا.
2/ عبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني الأحرار ب 513 صوتا.
3/ عبد الله أشن عن حزب الحركة الشعبية ب 490 صوتا.
04/ عزيز مكنيف عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 392 صوتا.

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